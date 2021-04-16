Плацкарт, пирожки и Bad Comedian: авторы "Русской кибердеревни" выпустили мини-фильм про космопоезд

Создатели нашумевшего ролика "Русская кибердеревня" выпустили ещё один ролик. Короткометражная фантастическая комедия получила название "Русский космопоезд", а одну из ролей сыграл Евгений Баженов, более известный как Bad Comedian.

"Говорят, путешествовать плацкартом по Солнечной системе не очень комфортно. It's a lie! Покажем обычный рейс на русском космопоезде, который не прошёл без интересных происшествий", — говорится в подписи к видео.

Как отметил автор и режиссёр роликов про русскую кибердеревню Сергей Васильев в интервью изданию "Мир фантастики", в каждой серии его команда стремится попробовать для себя что-то новое: приёмы, ходы, технологии и так далее.

"Так что каждая серия в чём-то проще, в чём-то сложнее, чем предыдущие, а на самом деле они вообще разные. Наш слоган — Windows of Future Russia ("Окна в Россию будущего"). Это маленькие окошки-всполохи, через которые можно заглянуть краешком глаза в альтернативную реальность. Маленькие части мозаики мира, которые постепенно будут складываться в общую картину", — сказал Васильев.

Ранее авторы ролика "Русская кибердеревня", который в ноябре стал хитом в Сети, опубликовали новогоднее поздравление и показали, как встречают 2021 год жители марсианской колонии.

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