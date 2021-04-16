Жителей Воронежа напугали мощные взрывы неподалёку от города — видео

Некоторых жителей южной части Воронежа вечером 16 апреля напугали мощные взрывы на горизонте. Люди стали делиться видео с мощными хлопками и яркими вспышками вдали. Такие кадры опубликовал телеграм-канал "Воронеж № 1".

Одни очевидцы называли это "бомбёжкой", другие отмечали, что "такого никогда не было". Впрочем, как выяснил Лайф, оснований для беспокойства воронежцев не оказалось. Источником взрывов и вспышек стал военный полигон Погоново, который находится примерно в 20 километрах от Воронежа. Тёмное время суток сделало происходящее там особо зрелищным для жителей областного центра.