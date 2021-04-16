Жителей Воронежа напугали мощные взрывы неподалёку от города — видео
Люди стали делиться в соцсетях видео с канонадой, называя это бомбёжкой и заявляя, что "такого никогда не было".
Жителей Воронежа напугали мощные взрывы недалеко от города. Видео © Telegram / "Воронеж № 1"
Некоторых жителей южной части Воронежа вечером 16 апреля напугали мощные взрывы на горизонте. Люди стали делиться видео с мощными хлопками и яркими вспышками вдали. Такие кадры опубликовал телеграм-канал "Воронеж № 1".
Одни очевидцы называли это "бомбёжкой", другие отмечали, что "такого никогда не было". Впрочем, как выяснил Лайф, оснований для беспокойства воронежцев не оказалось. Источником взрывов и вспышек стал военный полигон Погоново, который находится примерно в 20 километрах от Воронежа. Тёмное время суток сделало происходящее там особо зрелищным для жителей областного центра.
Напомним, 6 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о начале проверок боеготовности армии. В течение месяца пройдёт 4048 учений различного масштаба на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Манёвры запланированы во всех видах и родах войск ВС РФ на территории всех военных округов и Северного флота.
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