"Поддерживаем равновесие": В Госдуме оценили ответ России на новые санкции США
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По мнению парламентария, отношения двух государств ещё могут улучшиться, но не в ближайшее время.
Санкции сами по себе — "разрушительная процедура", но, отвечая на американские своими, Россия "поддерживает равновесие". Такую оценку ответу Москвы Вашингтону дал член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Но мы поддерживаем санкционное равновесие, которого сегодня придерживается российская сторона", — сказал депутат в интервью RT.
Он считает, что в рамки такого равновесия укладывается и решение прекратить в России деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. По мнению Шхагошева, отношения России и США ещё могут улучшиться, но не в ближайшее время.
Напомним, 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ.