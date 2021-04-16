"Поддерживаем равновесие": В Госдуме оценили ответ России на новые санкции США

Санкции сами по себе — "разрушительная процедура", но, отвечая на американские своими, Россия "поддерживает равновесие". Такую оценку ответу Москвы Вашингтону дал член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Но мы поддерживаем санкционное равновесие, которого сегодня придерживается российская сторона", — сказал депутат в интервью RT .

Он считает, что в рамки такого равновесия укладывается и решение прекратить в России деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. По мнению Шхагошева, отношения России и США ещё могут улучшиться, но не в ближайшее время.