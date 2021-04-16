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Разработчики "Спутника V" призвали изучить выводы о связи тромбоза и некоторых вакцин

Создатели российского препарата призывают медрегуляторов принять во внимание последние исследования британских учёных.

16 апреля 2021, 21:59
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Российский исследовательский центр имени Н.Ф. Гамалеи обратился к медрегуляторам по всему миру с призывом внимательно изучить исследование Оксфордского университета. В работе говорится о связи между образованием тромбов и использованием различных типов вакцин от CoViD-19.

"Оксфордский университет опубликовал важное исследование, основанное на данных более чем 489 тысяч получателей mRNA-вакцин, которое показывает, что риск тромбоза воротной вены, по-видимому, в 30 раз выше от mRNA-вакцин (Pfizer и Moderna), чем от AstraZeneca", — говорится в сообщении на странице "Спутника V" в "Твиттере".

Разработчики подчёркивают, что риск появления тромбоза церебральной вены является главной причиной того, почему большинство регуляторов советовали приостановить использование нашумевших вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.

"Регуляторам следует изучить эти данные, чтобы сделать более содержательные выводы", — добавили разработчики "Спутника V".

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Ранее десятки стран ограничили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название вакцины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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