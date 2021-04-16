Гибель мужчины в яме с грязью стала поводом для уголовного дела в Брянске
Следствие будет идти по статье "Причинение смерти по неосторожности". Предстоит узнать, кто оставил яму-ловушку.
Фото © VK / "Типичный Брянск"
В Брянске возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины, который провалился в яму с грязью и утонул. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Как уточняется, следователи завели дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Она предусматривает в том числе тюремный срок до двух лет. Следователи установят причину гибели мужчины и обстоятельства, которые привели к трагедии.
Напомним, 49-летний житель Брянска упал в яму с грязью около забора частной парковки, не смог выбраться и утонул. Произошло это вечером 7 апреля, когда мужчина возвращался домой. Об инциденте стало известно благодаря соцсетям. Местные жители утверждают, что прежде люди уже падали в эту яму, но всем удалось выбраться из неё живыми.
А ранее Лайф рассказывал о том, как 20-летняя жительница Нижегородской области обварилась кипятком, провалившись в двухметровую яму. Это случилось в городе Дзержинском.
Выбор редакции
В Брянской области районного депутата подозревают в сексе с малолетней
На Урале нашли тело шестиклассницы: спустя год после изнасилования она покончила с собой
Спустя четыре дня полностью ликвидирован пожар на Невской мануфактуре
"Вызывают сожаление": Госдеп назвал эскалацией ответные санкций России
Американский посол прокомментировал ответ России на санкции США
Комментариев: 0