Гибель мужчины в яме с грязью стала поводом для уголовного дела в Брянске

В Брянске возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины, который провалился в яму с грязью и утонул. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как уточняется, следователи завели дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Она предусматривает в том числе тюремный срок до двух лет. Следователи установят причину гибели мужчины и обстоятельства, которые привели к трагедии.

Напомним, 49-летний житель Брянска упал в яму с грязью около забора частной парковки, не смог выбраться и утонул. Произошло это вечером 7 апреля, когда мужчина возвращался домой. Об инциденте стало известно благодаря соцсетям. Местные жители утверждают, что прежде люди уже падали в эту яму, но всем удалось выбраться из неё живыми.

А ранее Лайф рассказывал о том, как 20-летняя жительница Нижегородской области обварилась кипятком, провалившись в двухметровую яму. Это случилось в городе Дзержинском.

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