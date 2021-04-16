Премьер Японии заверил в намерении провести Олимпиаду, несмотря на новую вспышку CoViD-19

Власти Японии не планируют отказываться от проведения летних Олимпийских игр в Токио, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, выступая на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме по итогам двусторонних переговоров.

"Как я упомянул вначале, я выразил решимость провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в качестве символа глобального единства. И президент Байден вновь выразил свою поддержку", — отметил японский премьер, отвечая на вопрос, не отказался ли Токио от идеи провести Олимпиаду на фоне новой вспышки коронавируса.

Суга добавил, что Япония продолжит тщательную и полную подготовку, чтобы провести Игры в Токио нынешним летом.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом иностранные болельщики уже однозначно не смогут посетить соревнования по решению организаторов. Позже появилась информация, что из-за ковида на соревнования могут не пускать даже местных жителей. Как сообщал Лайф, в России появятся фанзоны во время Олимпиады в Токио.

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