Компания Маска выиграла контракт NASA по полётам на Луну

Основанная Илоном Маском компания SpaceX выиграла контракт NASA, касающийся доставки астронавтов на поверхность Луны. Об этом сообщило американское космическое ведомство.

"Это ещё один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну", — сказала руководитель программы пилотируемых полётов NASA Кэти Лудерс.

Конкурентом SpaceX была компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin, которая объединила усилия с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.

В рамках контракта на $2,89 млрд SpaceX разработает и создаст лунный посадочный модуль для высадки астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида".

Выполнение программы состоит из нескольких этапов. Уже в этом году запланированы беспилотный полёт установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. В 2023 году этот же корабль сделает такой же полёт, но уже с экипажем. Сама высадка на Луну запланирована на 2024 год. Ожидается, что программа станет ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на земном спутнике.

Ранее японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом компании SpaceX, начал отбор восьми человек для полёта с ним на Луну.

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