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Компания Маска выиграла контракт NASA по полётам на Луну

У SpaceX было много конкурентов — Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics. Но именно она будет доставлять астронавтов на спутник Земли.

16 апреля 2021, 22:25
<p>Фото © ТАСС / EPA / PETER KOMKA</p>

Фото © ТАСС / EPA / PETER KOMKA

Основанная Илоном Маском компания SpaceX выиграла контракт NASA, касающийся доставки астронавтов на поверхность Луны. Об этом сообщило американское космическое ведомство.

"Это ещё один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну", сказала руководитель программы пилотируемых полётов NASA Кэти Лудерс.

Конкурентом SpaceX была компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin, которая объединила усилия с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.

В рамках контракта на $2,89 млрд SpaceX разработает и создаст лунный посадочный модуль для высадки астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида".

Выполнение программы состоит из нескольких этапов. Уже в этом году запланированы беспилотный полёт установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. В 2023 году этот же корабль сделает такой же полёт, но уже с экипажем. Сама высадка на Луну запланирована на 2024 год. Ожидается, что программа станет ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на земном спутнике.

Российские учёные рекомендовали отложить создание ракеты для полёта на Луну

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Ранее японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом компании SpaceX, начал отбор восьми человек для полёта с ним на Луну.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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