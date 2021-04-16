"Тройка" по цене "пятёрки": как российские отели накрутили цены после закрытия полётов в Турцию

В майские праздники отечественные курорты ждут наплыва туристов. Отельеры подготовились основательно, быстренько взвинтив цены на жильё. При этом услуги и их качество не оправдывают стоимость. Как можно отдохнуть в Сочи и Крыму за ту же сумму, что и за "всё включено" в Турции — в материале Лайфа.

— Мы планировали в мае поехать с мужем в Турцию, но теперь приходится изучать предложения в Крыму и Сочи. И прямо скажем — у нас шок, — рассказывает москвичка Юля.

По её словам, они собирались поехать на десять дней в турецкий Кемер и уже изучали предложения от туроператоров, когда их настигла новость о прекращении полётов между двумя странами.

— Наш бюджет был 80–90 тыс. на двоих, и за эти деньги были предложения пятизвёздочных отелей с системой "всё включено". Мы не первый раз едем в Турцию, и сервис был всегда превосходный: трёхразовое питание, аниматор, вечером — представления, фитнес, бассейн. Не надо думать ни о чём — инфраструктура там шикарная, — отметила она.

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Изучив предложения и отзывы в российских гостиницах, Юля с мужем пришли в ужас.

— Начнём с цен: за ту же цену, что мы рассчитывали отдохнуть в Турции, в Сочи, мы можем рассчитывать на трёхзвёздочную гостиницу у моря либо на четвёрку-пятёрку, но далеко от моря. То есть либо купаешься на пляже, но живёшь в спартанских условиях, либо комфортный отель, но каждый день тратишь час-полтора, чтобы добраться до моря. В Турции все пляжи вне зависимости от цены отеля располагались в десяти минутах ходьбы от моря максимум, — с недоумением рассказывает девушка.

По её словам, добила их наглость владельцев отелей. Знакомые Юли порекомендовали ей гостиницу в Сочи, в которой сами недавно останавливались. Качеством услуг и ценой в целом остались довольны. Но когда Юля с супругом решили посмотреть актуальные цены, то увидели, что их подняли в два раза. В итоге супруги решили никуда не ехать.

Лайф тоже изучил предложения отельеров Сочи и Крыма и понял, что российские туристы, не жалующие, как и Юля, отечественные курорты, не так уж и неправы. Трёхзвёздочные гостиницы в Сочи сейчас действительно продают как турецкие "пятёрки". И это без учёта перелёта. Вот один из примеров трёхзвёздочного отеля с величественным названием "Империя", расположенного "всего в 20 метрах от пляжа".

— Восьмиэтажное белое здание отеля напоминает морской парус. Великолепная уличная иллюминация, зелень цветов и свежий воздух создают особое настроение. Комплектация номеров соответствует евростандарту уровня "три звезды". На территории: бассейн с джакузи, уютное кафе с живой музыкой и колоритной кавказской кухней, — говорится в описании отеля.

Не отель, а сказка. Сказка по цене 40–70 тыс. рублей за двоих на неделю. Да и, судя по отзывам, "троечка" — это максимум, что могут поставить отелю туристы.

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— Не понравилось — в номере была сломана дверца шкафа, что доставляло неудобство. Она просто висела, закрывая собой часть полок шкафа. С потолка в ванной однажды закапала вода. Персонал сказал, что так часто бывает: проблемы с трубами, — пишет один из отдыхающих.

— Питание максимум на троечку. В пешем варианте походов в сторону города неудобный отель. Рядом ничего нет из общепита, — жалуется другой.

— Всё хорошо, но грибок от сырости в номере поиспортил настроение, и не очень дружелюбный персонал в ресторане, — отмечает третий.

То есть за 70 тысяч турист получает недружелюбный персонал, разваливающуюся мебель, почти полное отсутствие инфраструктуры (магазинов, кафе). Прибавьте к этому необходимость где-то каждый день обедать и ужинать — и к концу отпуска "Империя" опередит турецкую "пятёрку" по цене.

Трёхзвёздочный отель со стандартным двухместным номером и включённым завтраком в Адлере предлагают за 80 тысяч рублей. К услугам гостей — ресторан, а также номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. Также в распоряжении отдыхающих матрасы с выступающими пружинами, тараканы, некачественные ремонт и продукты.

— В целом напоминает современное гетто: ряды с корпусами пятиэтажек с картонными стенами. Вроде всё прилично, но как-то так бедненько. В номерах собрали самое дешёвое, что можно было найти. Кровати узенькие, матрацы ужасные. Свой просила заменить — после первой ночи остались синяки на рёбрах, так выступали пружины. Завтраки вроде приличные, но продукты, из которых сделаны (колбаса, сосиски, кукуруза и т.д.), тоже самые дешёвые. Даже ребёнок мой, который любит сосиски, не смог их есть. В целом невкусно, — пишет одна из отдыхающих.

— В номере были тараканы. Другой номер дать отказались, ссылаясь на полную загрузку. Поставили ловушки от тараканов в номер, — пришла в ужас другая туристка.

Фото © Национальный туроператор "Алеан"

В Крыму в майские праздники тоже намечается ажиотаж. Большинство мест в отелях уже раскуплены.

— Мы начали смотреть крымские гостиницы сразу, как только стало понятно, что в Турцию не попасть. Но стоимость недельных туров начинается от 50 тыс руб. Это так называемые апарт-отели: большая их часть довольно далеко от моря. При этом на сайтах часто стоит цена 2500 рублей в сутки. Но это неправда: когда начинаешь звонить, либо говорят, что мест нет, либо — что цена гораздо выше: 4–5 тыс. в сутки. Такое ощущение, что все рванули на крымские курорты, — отмечает Марина, которая вместо отдыха на море с ребёнком отправилась на дачу к родителям.

На Booking.com практически любое объявление о крымских отелях сопровождается отметкой "остались последние номера". Как и в Сочи, на полуострове "трёшки" улетают по космическим ценам. Вот, к примеру, отель в Алуште, расположенный на берегу Чёрного моря, со стандартным набором удобств: кондиционер, телевизор, фен, ванна. Ничего необычного. Одна из многих гостиниц, чьё единственное преимущество — близость к морю. За проживание в этом трёхзвёздочном отеле на двоих человек с 1 по 9 мая придётся отдать больше 120 тысяч рублей.

За эти деньги получаешь приятный вид из окна (если повезло с номером) и возможность добираться до моря за минуту. В остальном же туристы не очень понимают, за что платят такие деньги.

— В номере очень холодно, единственный вариант отопления — кондиционер, который с этой функцией не справляется и очень сильно шумит. В душе ещё холоднее. Фен свою функцию не выполняет. Во всём отеле и номере ужасный запах, в лифте запах канализации, — пишет один из пользователей.

Неудивительно, что, видя такие цены и сервис, большая часть россиян решила остаться дома. По данным опроса "Туту.ру", проведут майские выходные на даче 39% россиян. Ещё 30% просто останутся дома. Поехать на море собираются лишь 4% опрошенных, а ещё 3% выбрали отдых в горах. За границей намерены побывать 5% опрошенных.

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