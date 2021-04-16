Во Франции после прививки вакциной AstraZeneca умерло восемь человек

Во Франции уже восемь человек скончалось из-за тромбоза после прививки от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Такие данные приводит Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

По последним данным, вакциной от AstraZeneca в стране привили 2,72 миллиона человек. Среди привитых выявлено 23 случая тромбоза, скончалось восемь человек. За последнее время выявлено девять случаев тромбоза и два изолированных диссеминированных внутрисосудистых свёртываний.