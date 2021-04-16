Во Франции после прививки вакциной AstraZeneca умерло восемь человек
На 2,72 миллиона привитых этим препаратом было выявлено 23 случая тромбоза, часть которых и закончилась летальным исходом.
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Во Франции уже восемь человек скончалось из-за тромбоза после прививки от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Такие данные приводит Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).
По последним данным, вакциной от AstraZeneca в стране привили 2,72 миллиона человек. Среди привитых выявлено 23 случая тромбоза, скончалось восемь человек. За последнее время выявлено девять случаев тромбоза и два изолированных диссеминированных внутрисосудистых свёртываний.
Напомним, что ранее десятки стран ограничили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название вакцины.
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