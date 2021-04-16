На Украине объяснили, почему не считают Россию готовой к наступлению

Украинские военные не видят признаков подготовки России к наступлению в Донбассе, стягивание сил к государственной границе является демонстрацией силы. Такое мнение выразил командующий Объединёнными силами ВС Украины Сергей Наев.

Чтобы начать наступление, Москва должна сперва создать возле границы с Украиной ударные группы. Однако в Киеве сейчас таких групп вблизи территории своей страны не наблюдают, пояснил военачальник.

"Не созданы ударные группы, все подразделения в базовых лагерях и на полигонах осуществляют мероприятия подготовки, которые называются демонстрацией силы", — отметил Наев в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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