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На Украине объяснили, почему не считают Россию готовой к наступлению

Военачальник сделал такой вывод на основании того, как действуют подразделения армии РФ у границы Незалежной.

16 апреля 2021, 23:48
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Украинские военные не видят признаков подготовки России к наступлению в Донбассе, стягивание сил к государственной границе является демонстрацией силы. Такое мнение выразил командующий Объединёнными силами ВС Украины Сергей Наев.

Чтобы начать наступление, Москва должна сперва создать возле границы с Украиной ударные группы. Однако в Киеве сейчас таких групп вблизи территории своей страны не наблюдают, пояснил военачальник.

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"Не созданы ударные группы, все подразделения в базовых лагерях и на полигонах осуществляют мероприятия подготовки, которые называются демонстрацией силы", — отметил Наев в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Ранее глава ЦРУ Уильям Бёрнс не исключил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. А власти США, Франции, Германии, Италии и Великобритании призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Незалежной. При этом в НАТО заявили, что вероятность того, что Россия "нападёт" на Украину в ближайшие недели, можно оценить как низкую или среднюю.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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