На Украине объяснили, почему не считают Россию готовой к наступлению
Военачальник сделал такой вывод на основании того, как действуют подразделения армии РФ у границы Незалежной.
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Украинские военные не видят признаков подготовки России к наступлению в Донбассе, стягивание сил к государственной границе является демонстрацией силы. Такое мнение выразил командующий Объединёнными силами ВС Украины Сергей Наев.
Чтобы начать наступление, Москва должна сперва создать возле границы с Украиной ударные группы. Однако в Киеве сейчас таких групп вблизи территории своей страны не наблюдают, пояснил военачальник.
"Не созданы ударные группы, все подразделения в базовых лагерях и на полигонах осуществляют мероприятия подготовки, которые называются демонстрацией силы", — отметил Наев в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Ранее глава ЦРУ Уильям Бёрнс не исключил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. А власти США, Франции, Германии, Италии и Великобритании призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Незалежной. При этом в НАТО заявили, что вероятность того, что Россия "нападёт" на Украину в ближайшие недели, можно оценить как низкую или среднюю.
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