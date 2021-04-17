В Адлере две машины столкнулись лоб в лоб, от "опеля" осталась только половина — видео
В результате жуткого ДТП один человек погиб, трое пострадали. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
В Адлере при лобовом столкновении двух легковушек погиб один человек. Видео © LIFE
В Адлере произошла серьёзная авария с участием двух автомобилей. Как стало известно Лайфу, ДТП случилось на Каспийской улице. Лоб в лоб столкнулись автомобили "Ниссан" и "Опель".
На кадрах с места происшествия видно, что удар был огромной силы. Оба транспортных средства получили сильные повреждения. Передняя часть машин буквально уничтожена, особенно у старого "опеля".
В результате ДТП погиб один человек, ещё трое пострадали, из них двое находятся в тяжёлом состоянии. На месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что при столкновении двух автомобилей в ХМАО погибло четыре человека.
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