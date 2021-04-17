Новая волна ковида накроет не всех: врач рассказал, где в России уже есть коллективный иммунитет

В России этой весной возможна третья волна пандемии коронавируса, а осенью четвёртая. Одни регионы их могут не заметить, в других ситуация осложнится. Так считает депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. По его мнению, всплеск заболеваемости ковидом уже не страшен крупным городам, в особенности Москве.

"В крупных городах, в частности в Москве, по данным скрининга, инфекцию перенесло порядка 60% жителей. Большие города были самыми поражёнными местами. В столицах субъектов разная ситуация, но чем дальше на восток, тем меньше количество переболевших. В средней полосе — в районе 40% в крупных городах. Говорить о коллективном иммунитете с учётом вакцинации можно будет к концу лета, можно успеть до четвёртой волны, которая возможна осенью", — сказал Куринный в интервью радио Sputnik.

Чтобы коллективный иммунитет был везде, нужно наращивать вакцинацию, уверен депутат. В регионах нужно использовать все методы: прививочные пункты на базе уже имеющихся медицинских, убеждение. Иначе там, где население ещё не переболело, "ситуация будет довольно серьёзная".

Ранее в ВОЗ заявили о приближении к пику распространения коронавируса. Еженедельное количество новых случаев ковида по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев.

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