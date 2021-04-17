Трое членов экипажа МКС отправились к Земле на "Союзе"
Посадка капсулы ожидается примерно в восемь часов утра по московскому времени в Казахстане, в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана.
Фото © Twitter / roscosmos
От Международной космической станции отстыковался корабль "Союз МС-17" с двумя космонавтами и астронавтом. На его борту находятся россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.
Ожидается, что около семи часов утра по московскому времени корабль начнёт сходить с орбиты. Примерно через 40 минут капсула с людьми перейдёт к снижению при помощи парашютов. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 7:56 мск в 147 километрах к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане.
Командир корабля #СоюзМС17 Сергей Рыжиков доложил, что стыковочный узел чист, посторонних предметов нет.— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 17, 2021
Экипаж доложил об отработке первого импульса на отвод корабля. Ожидают выдачи второго импульса pic.twitter.com/WCmGXQUObA
На станции остались нести вахту семь человек, в том числе двое российских космонавтов. Как рассказывал Лайф ранее, россияне передали командование МКС американцам. "Ключ" от станции получила астронавт NASA Шеннон Уокер.
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