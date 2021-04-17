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Трое членов экипажа МКС отправились к Земле на "Союзе"

Посадка капсулы ожидается примерно в восемь часов утра по московскому времени в Казахстане, в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана.

17 апреля 2021, 01:42

Фото © Twitter / roscosmos

От Международной космической станции отстыковался корабль "Союз МС-17" с двумя космонавтами и астронавтом. На его борту находятся россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

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Ожидается, что около семи часов утра по московскому времени корабль начнёт сходить с орбиты. Примерно через 40 минут капсула с людьми перейдёт к снижению при помощи парашютов. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 7:56 мск в 147 километрах к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане.

На станции остались нести вахту семь человек, в том числе двое российских космонавтов. Как рассказывал Лайф ранее, россияне передали командование МКС американцам. "Ключ" от станции получила астронавт NASA Шеннон Уокер.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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