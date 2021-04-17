Трое членов экипажа МКС отправились к Земле на "Союзе"

От Международной космической станции отстыковался корабль "Союз МС-17" с двумя космонавтами и астронавтом. На его борту находятся россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

Ожидается, что около семи часов утра по московскому времени корабль начнёт сходить с орбиты. Примерно через 40 минут капсула с людьми перейдёт к снижению при помощи парашютов. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 7:56 мск в 147 километрах к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане.