Ходил с костылями: друг Дроздова рассказал, как здоровье телеведущего спасла диета
Ограничив себя в еде, он смог сбросить 30 килограммов. Особый режим питания 83-летний зоолог соблюдает и сейчас.
Николай Дроздов. Фото © ТАСС / Эмиль Матвеев
Диета, рекомендованная некогда Николаю Дроздову его другом — учёным, сторонником здорового образа жизни Юрием Гущо, помогла ведущему программы "В мире животных" сбросить 30 килограммов и справиться с коксартрозом. Как рассказал Гущо в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир", впервые он увидел Дроздова на костылях.
"Однажды бегу по лесу в Беляево, смотрю — идёт Николай Николаевич. Не узнать невозможно. Идёт с костылями, палочкой, еле-еле. Я подбегаю, спрашиваю, что случилось. Он говорит: "Вот, тазобедренный сустав болит, спина, а мне надо на съёмки. Даже машину не смог завести, поехал на метро", — отметил учёный.
Гущо порекомендовал Дроздову для начала сбросить лишний вес. В рацион ведущего были введены перцы и другие овощи без крахмала. Это помогло ему избавиться от 30 лишних килограммов. Он и сейчас, в свои 83 года, продолжает вести здоровый образ жизни. Регулярно занимается спортом, не ест мясо.
"У меня астеническое телосложение, Шварценеггера из меня не сделать, сколько ни качайся. Да я никогда и не стремился устанавливать какие-то рекорды. Главное — здоровье. А вегетарианство — это действительно жизненная позиция, исходящая из философии йогов", — сказал Дроздов.
Ранее Лайф писал, что Дроздов завёл аккаунт в "Тиктоке", на который уже подписалось свыше 455 тысяч человек. Ролики собирают миллионные просмотры.
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