Маск приехал на строящийся завод на пикапе Cybertruck. Видео © Twitter / TeslaNY

Американский миллиардер Илон Маск посетил строящийся завод Giga Texas. На предприятие он приехал на ещё не вышедшем на массовый рынок электрическом пикапе Cybertruck. После его визита в Сети появились видео и фото электрокара.

На записях видно, как пикап с кузовом необычной угловатой формы, изготовленный из материалов для ракет SpaceX, движется по песчаной дороге, на его колёса и пороги налипли комья грязи. Также на попавших в Сеть фотографиях видно салон автомобиля. В нём оказался руль-штурвал, как у недавно обновлённой Tesla Model S.

Фото © Twitter / Anuarbekiman

По утверждению Tesla, некоторые элементы электрокара могут стать недоступными для массового потребителя. Например, сообщалось, что у серийной версии Cybertruck будут отсутствовать дверные ручки. На машине, которая приехала на завод Giga Texas, они присутствуют.

Напомним, что в декабре 2019 года Илон Маск протаранил ограждение на своём новом автомобиле Tesla Cybertruck. Изобретатель приехал в один из ресторанов Малибу вместе с актёром Эдом Нортоном. На кадрах в Сети было видно, что он выезжает с парковки и сносит заграждающий столбик.

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