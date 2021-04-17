Во Франции признали секс с детьми изнасилованием
При этом в новом законе прописана "статья Ромео и Джульетты". Она декриминализирует интимные отношения между подростками, если у них разница в возрасте меньше пяти лет.
Фото © Pixabay
Французский парламент принял закон, согласно которому секс с ребёнком в возрасте до 15 лет будет автоматически расцениваться как изнасилование. Теперь за это может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет. Об этом сообщает Reuters.
Половой акт с несовершеннолетними и ранее был незаконным, но уголовное наказание могло последовать только в том случае, если было доказано принуждение ребёнка к сексу. Если насилие доказать не удавалось, статью переквалифицировали в более лёгкую.
"Ни один взрослый агрессор не сможет требовать согласия несовершеннолетнего младше 15 лет", — подчеркнул министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.
При этом в новом законе прописана "статья Ромео и Джульетты", которая декриминализирует секс между подростками, если у них разница в возрасте меньше пяти лет. Это исключение не будет использоваться в случаях с изнасилованиями. Кроме того, автоматически изнасилованием во Франции будет классифицироваться кровосмесительная связь с несовершеннолетним.
Ранее сообщалось, что в Брянской области районного депутата подозревают в сексе с малолетней. Вместе с ним фигурантом дела стала 19-летняя девушка, вовлёкшая пострадавшую в занятие проституцией.
Выбор редакции
Во Франции после прививки вакциной AstraZeneca умерло восемь человек
"Хотела выйти из бизнеса": Выпрыгнувшая в Барнауле из окна девушка спасалась от сутенёрши
США предупредили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии
Маск приехал на строящийся завод на пикапе Cybertruck — видео
Депутат Рады описал гибель Украины словами Тараса Шевченко
Комментариев: 0