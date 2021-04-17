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Во Франции признали секс с детьми изнасилованием

При этом в новом законе прописана "статья Ромео и Джульетты". Она декриминализирует интимные отношения между подростками, если у них разница в возрасте меньше пяти лет.

17 апреля 2021, 02:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Французский парламент принял закон, согласно которому секс с ребёнком в возрасте до 15 лет будет автоматически расцениваться как изнасилование. Теперь за это может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет. Об этом сообщает Reuters.

Половой акт с несовершеннолетними и ранее был незаконным, но уголовное наказание могло последовать только в том случае, если было доказано принуждение ребёнка к сексу. Если насилие доказать не удавалось, статью переквалифицировали в более лёгкую.

"Ни один взрослый агрессор не сможет требовать согласия несовершеннолетнего младше 15 лет", — подчеркнул министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.

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При этом в новом законе прописана "статья Ромео и Джульетты", которая декриминализирует секс между подростками, если у них разница в возрасте меньше пяти лет. Это исключение не будет использоваться в случаях с изнасилованиями. Кроме того, автоматически изнасилованием во Франции будет классифицироваться кровосмесительная связь с несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что в Брянской области районного депутата подозревают в сексе с малолетней. Вместе с ним фигурантом дела стала 19-летняя девушка, вовлёкшая пострадавшую в занятие проституцией.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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