Стало известно, когда начнутся испытательные полёты ударного дрона "Сириус"
Новый БПЛА будет массой две тонны. Он получит более мощное вооружение, чем беспилотник "Иноходец".
БПЛА "Сириус" на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Фото © ТАСС / Ладислав Карпов
В России полным ходом идёт разработка ударного дрона "Сириус". Первый опытный образец появится уже в следующем году, тогда же начнутся и его испытания. Об этом рассказали источники РИА "Новости".
"Работы по созданию первого опытного образца ударного беспилотника "Сириус" планируется завершить в 2022 году. В том же году беспилотник выполнит первый полёт и начнётся программа его лётных испытаний. Новый БПЛА массой две тонны получит более мощный комплекс вооружения, чем у аппаратов "Иноходец", — рассказал собеседник агентства.
Его общая масса нагрузки составит 300 килограммов. "Сириус" сможет нести управляемые авиационные ракеты класса "воздух – поверхность" массой до 100 килограммов, а также неуправляемые и корректируемые авиационные бомбы массой от 50 до 250 килограммов.
Впервые полномасштабный макет ударного дрона был представлен компанией "Кронштадт" на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". "Сириус" относится к классу средневысотных беспилотных аппаратов большой продолжительности полёта.
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