Активисты BLM попытались перекрыть улицу в Нью-Йорке — видео

Активисты BLM попытались перекрыть Третью авеню на Манхэттене. Видео © Twitter / Protest_NYC

В Нью-Йорке прошла очередная акция протеста активистов BLM, которые выступают за защиту темнокожих. Протестующие пытались перекрыть одну из центральных улиц Манхэттена — Третью авеню. Как пишет портал Protest_NYC, сделать это не удалось, троих протестующих задержала полиция.

Несколько десятков человек прошли маршем по Третьей авеню, большинство из них не предпринимали попыток выходить на проезжую часть. Протестующие выкрикивали лозунги "Революцию не остановить", "Хватит убивать детей", "Нет полиции Нью-Йорка".

Напомним, летом 2020 года после того, как жёсткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан.

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