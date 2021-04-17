В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Чёрное и Азовское моря

В российском парламенте отметили, что представители альянса должны подыскать другие порты. Там добавили, что "на чужие проливы нечего рот разевать".

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Чёрное море. Парламентарий порекомендовал представителям Североатлантического альянса "рассыпаться в призывах перед другой аудиторией", а РФ "сама будет решать, кого пускать через наш пролив".

"Может, им ещё наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи. Завтра, может, разоружение произвести, чтоб генсека НАТО ублажить? Обойдутся без Азовского моря, пусть в другие порты заходят, а на чужие проливы нечего рот разевать", — приводит слова депутата нижней палаты парламента РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены планами Москвы ограничить доступ в ряд зон Чёрного моря и призывают власти России обеспечить свободный доступ в порты, а также свободу судоходства.