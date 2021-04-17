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Регион
Опубликовано 17 апреля 2021, 06:38
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В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Чёрное и Азовское моря

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В российском парламенте отметили, что представители альянса должны подыскать другие порты. Там добавили, что "на чужие проливы нечего рот разевать".

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Чёрное море. Парламентарий порекомендовал представителям Североатлантического альянса "рассыпаться в призывах перед другой аудиторией", а РФ "сама будет решать, кого пускать через наш пролив".

"Может, им ещё наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи. Завтра, может, разоружение произвести, чтоб генсека НАТО ублажить? Обойдутся без Азовского моря, пусть в другие порты заходят, а на чужие проливы нечего рот разевать", — приводит слова депутата нижней палаты парламента РИА "Новости".

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Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены планами Москвы ограничить доступ в ряд зон Чёрного моря и призывают власти России обеспечить свободный доступ в порты, а также свободу судоходства.

Согласно бюллетеню Управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ, в период с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Чёрного моря в зоне территориальных вод России. При этом в документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.

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Иван Косицын
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