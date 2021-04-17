Просил гулять с собаками и бронировать столики: Помпео заподозрили в превышении полномочий

Майкл Помпео во время пребывания на посту госсекретаря США неоднократно нарушал установленные нормы использования ресурсов, финансируемых налогоплательщиками. Как пишет газета Politico со ссылкой на выводы из доклада аппарата генинспектора Госдепартамента, он часто обращался к подчинённым с просьбами выполнять его личные поручения, выходящие за рамки их прямых служебных обязанностей.

Таких случаев, по данным издания, насчитывается свыше сотни. Причём к подчинённым Помпео обращалась и его супруга Сьюзен. Сотрудников просили забронировать столик в ресторане, гулять с собаками, отправлять поздравительные открытки, записывать в салон красоты.

Однако, как говорится в докладе Госдепартамента, применить дисциплинарные или иные меры к Помпео невозможно, поскольку он больше не является госслужащим. При этом сам бывший госсекретарь говорит, что его просьбы были мелкими, а его адвокат Уильям Бёрк назвал доклад политически предвзятой "подборкой пустяковых жалоб, выборочно взятых" составителями документа.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году, если в списке кандидатов не будет бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Авторы