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Добыча нефти в США привела к экологической катастрофе

Разорённые из-за низкой стоимости топлива компании попросту не консервируют свои вышки в Техасе и Нью-Мексико.

17 апреля 2021, 04:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В южных штатах США назревает экологическая катастрофа из-за добычи сланцевой нефти, а на ликвидацию последствий могут понадобиться сотни миллиардов долларов.

Самая плачевная ситуация в Техасе и Нью-Мексико. Как пишет Guardian, именно там в последние годы разрабатывались основные сланцевые месторождения. Такой метод добычи дорог и при низкой стоимости топлива себя не оправдывает. Поэтому на территории штатов находятся десятки брошенных нефтеносных участков. Это привело к просачиванию метана в почву.

Издание приводит пример семьи фермеров Бриггс. Несколько лет назад они приобрели участок земли с домом в Техасе. Его подземную часть, согласно законам США, купила компания 7S Oil and Gas. Спустя несколько лет нефтяники обанкротились и оставили не законсервированные должным образом скважины.

Подобный случай не является единичным. Как пишет издание, ликвидация последствий может потребовать от 68 миллионов до 117 миллиардов долларов.

Крупная американская компания по добыче сланцевой нефти объявила о банкротстве

Крупная американская компания по добыче сланцевой нефти объявила о банкротстве

Отметим, что ещё в конце 2019 года министры Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК) отмечали, что "золотому веку" сланцевой нефти в США пришёл конец.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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