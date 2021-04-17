Добыча нефти в США привела к экологической катастрофе
Разорённые из-за низкой стоимости топлива компании попросту не консервируют свои вышки в Техасе и Нью-Мексико.
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В южных штатах США назревает экологическая катастрофа из-за добычи сланцевой нефти, а на ликвидацию последствий могут понадобиться сотни миллиардов долларов.
Самая плачевная ситуация в Техасе и Нью-Мексико. Как пишет Guardian, именно там в последние годы разрабатывались основные сланцевые месторождения. Такой метод добычи дорог и при низкой стоимости топлива себя не оправдывает. Поэтому на территории штатов находятся десятки брошенных нефтеносных участков. Это привело к просачиванию метана в почву.
Издание приводит пример семьи фермеров Бриггс. Несколько лет назад они приобрели участок земли с домом в Техасе. Его подземную часть, согласно законам США, купила компания 7S Oil and Gas. Спустя несколько лет нефтяники обанкротились и оставили не законсервированные должным образом скважины.
Подобный случай не является единичным. Как пишет издание, ликвидация последствий может потребовать от 68 миллионов до 117 миллиардов долларов.
Отметим, что ещё в конце 2019 года министры Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК) отмечали, что "золотому веку" сланцевой нефти в США пришёл конец.
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