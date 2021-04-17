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Гормоны счастья на шампуре: диетолог признала шашлык средством от стресса

По мнению специалиста, это любимое многими блюдо способно также повысить уровень тестостерона и гемоглобина в крови.

17 апреля 2021, 04:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В шашлыке из любого вида мяса содержатся важные для организма человека элементы. А пикники с этим любимым многими блюдом могут помочь справиться со стрессом. О полезных свойствах жаренного на углях мяса рассказала диетолог Маргарита Макуха.

В беседе с "Лентой.ру" она заметила, что шашлык является источником аминокислот, в том числе незаменимых для организма, которые не синтезируются самостоятельно, а должны поступать вместе с пищей.

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Как утверждает Макуха, шашлык также может повысить уровень тестостерона и гемоглобина в крови. Он способствует быстрому насыщению и дарит заряд энергии на долгое время. Кроме того, он может стать хорошим помощником в борьбе со стрессом.

"Многие россияне ждут начала сезона шашлыков, а при употреблении в пищу любимой вкусной еды в организме синтезируются такие гормоны счастья, как эндорфин и окситоцин, которые вызывают чувство эйфории и повышают стрессоустойчивость", — поведала диетолог.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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