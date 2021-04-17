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Сноуден собрал свой портрет из судебных решений и выставил его на продажу

Спрос на NFT-токен оказался достойным: за него уже готовы отдать пять с половиной миллионов долларов, это более 415 миллионов рублей.

17 апреля 2021, 04:54
<p>Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire / Henrique Casinhas</p>

Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire / Henrique Casinhas

Бывший американский разведчик Эдвард Сноуден выставил на продажу собственный NFT-токен — оцифрованный портрет в виде вырезок из документов с судебным иском о нарушении американского законодательства со стороны АНБ.

Фото © Twitter / snowden

Фото © Twitter / snowden

Сноуден выставил токен на продажу через маркетплейс Foundation, торги стартовали 16 апреля. Самая высокая ставка превысила пять с половиной миллионов долларов (более 415,5 миллиона рублей). Сноуден передаст все вырученные средства фонду, выступающему за свободу слова в прессе и против журналистики, ставящей интересы власти выше общественных.

"Я пожертвовал уникальный NFT на благотворительность, чтобы поддержать защиту журналистов и разоблачителей", — написал Сноуден в своём микроблоге в "Твиттере".

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Ранее Лайф рассказывал, что американская блокчейн-компания Injective Protocol выкупила у нью-йоркской галереи картину Бэнкси Morons (White) за 95 тысяч долларов и сожгла полотно в прямом эфире, чтобы превратить произведение в виртуальный актив — невзаимозаменяемый (NFT) токен.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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