Два космонавта и астронавт вернулись с МКС на Землю

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс вернулись с Международной космической станции на Землю. С орбиты их доставил пилотируемый космический корабль "Союз МС-17".

Фото © Twitter / roscosmos

Спускаемая капсула корабля согласно графику приземлилась на парашютах в Казахстане, в 147 километрах к юго-востоку от Жезказгана. Членам экипажа МКС теперь предстоит восстановительный период: им нужно вновь привыкать к земной гравитации после 184 суток в космосе.

За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков провели более 50 научных исследований и экспериментов, выходили в открытый космос. Много времени у них ушло на герметизацию трещины в промежуточной камере модуля "Звезда". Пока получилось лишь снизить объём утечки воздуха в три раза.

На станции остались нести вахту семь человек, в том числе двое российских космонавтов. Как рассказывал Лайф ранее, россияне передали командование МКС американцам. "Ключ" от станции получила астронавт NASA Шеннон Уокер.

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