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Доктор Мясников рассказал, какие привычки могут вызвать бессонницу

Медик посоветовал не лежать на кровати днём и меньше смотреть на часы.

17 апреля 2021, 06:30
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Врач и телеведущий Александр Мясников порекомендовал россиянам отказаться от привычки смотреть на часы при пробуждении ночью. По его словам, это может привести к бессоннице.

"Будете смотреть на часы, а они у многих светящиеся, у вас включится: "Слушай, а через два часа вставать", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

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Врач посоветовал ложиться спать и просыпаться в одно и то же время независимо от дня недели и обстоятельств, чтобы не сбивать режим. Мясников также заявил, что не стоит лежать на кровати днём, поскольку это является рефлексом ко сну. Тем, кто не может уснуть более двадцати минут, медик рекомендует встать с кровати, походить и успокоиться. При этом Мясников посоветовал воздержаться от использования гаджетов, курения и употребления алкоголя.

Ранее доктор Мясников указал на частую ошибку людей при головной боли, которая связана с разновидностью остеохондроза.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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