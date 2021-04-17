Как девушка из "жирухи" превратилась в мечту, на которую хотят быть похожи российские звёзды

Полная девочка, которая ждала, что её полюбят такой, какая она есть. Так когда-то можно было охарактеризовать Милу Гриценко, успешную инстаграм-блогершу с формами модели

Фото © Instagram / alena_omovych

Девушка пережила такую трансформацию, что, глядя на её старые фото, многие пользователи не могут поверить, что это один и тот же человек

Фото © Instagram / milagricenko

Мила не только сама сбросила более 38 кг, но и помогает делать это другим. Звёздный тренер по похудению — так называет себя девушка на собственном сайте, отмечая, что в прошлом была "жирухой"и весила 84 кг при росте 157 см

Фото © Instagram / alena_omovych

В прошлом я была жирухой, которая весила 84 кг и ненавидела своё тело. А сейчас я самая настоящая кайфушница, которая получает невероятное удовольствие от того, как круто смогла изменить своё тело и стать хозяйкой своей жизни вместо того, чтобы плыть по течению, смирившись с "жирным геном" и комплексами! Как и ты, раньше я обещала начать новую жизнь завтра, а утром ненавидела себя за бургер, который съела вчера. Я носила широкие балахоны, прикрывая жирные ляжки. Я не могла смотреть на себя в зеркало Мила Гриценко

Фото © Instagram / milagricenko, VK / Мила Гриценко

Блогерша разработала собственную систему похудения, которой, судя по информации на сайте, воспользовались в том числе двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая, певицы Настя Задорожная, Теона Дольникова и Катя Лель

Фото © Instagram / milagricenko

Мила настаивает, что худела без хирургических вмешательств. Но зато решилась на увеличение груди. "Ты можешь сделать сиськи, жопу, перекроить лицо до неузнаваемости, но хренову тучу жира и больше 30 кг веса не сможет убрать ни один скальпель!" — заявляла она в своём аккаунте в свойственной ей резкой манере

Фото © Instagram / milagricenko

Эта фотка была сделана во времена моей жёсткой депрессии в 2015 году после смерти отца. Когда жизнь пошла ко дну, а я бухала, как Борис, жрала, как Зина, и полностью забила на работу. Чем такая я могла мотивировать? В моём профиле были сплошные селфи с закусанными щеками и рецептики. А я катилась вниз. Именно тогда я решилась на первую пластику груди Мила Гриценко

Фото © Instagram / milagricenko

Жизнь девушки изменилась вместе с её внешностью. Сейчас Мила ведёт популярный инстаграм, где 322 тыс. подписчиков, воспитывает двух детей и вполне довольна собой. Согласно информации на сайте mir-znamenitostej.ru, она родилась в российском городе Мирном. Однако, судя по информации в соцсетях, 27-летняя блогерша живёт на Украине

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