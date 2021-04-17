Старика называли сумасшедшим, пока не поняли, зачем он в течение 24 лет сажал деревья вокруг деревни
Местные жители были слишком заняты борьбой с засухой и неурожаем, чтобы обращать внимание на странного деда.
Старик Садиман из Центральной Явы, Индонезия, четверть века выслушивал от соседей различные насмешки и презрительные высказывания. Местные жители решили, что дед совсем выжил из ума, не выдержав трудностей, которые приходилось всем превозмогать. С тех пор как в 60-х годах сгорела ананасная плантация на южном склоне горы Лаву, деревню преследовали неудачи. Неурожай и засуха занимали все мысли селян.
Поэтому когда в 90-х Садиман, который разводил крупнорогатый скот, принялся высаживать вокруг деревни баньяны и фикусы, соседи лишь пожали плечами. Помогать странному деду никто не собирался, поэтому тот продолжал своё нелёгкое дело на протяжении 24 лет. Старик знал, что чёрная полоса деревни началась именно с пожара, поэтому он и выбрал такие сорта деревьев, которые помогали в сохранении воды.
Фото © YouTube / South China Morning Post
Садиман покупал на собственные деньги саженцы и терпел насмешки от селян. Однако когда дедушка высадил 11 тыс. деревьев и восстановил 250 гектаров леса, то местные жители заметили эффект. В лесу повсюду стали находить ручьи и родники, а урожай теперь собирали не раз в год, а четыре или пять, пишет Oddity Central.
Фото © Facebook / Susana Beatriz Gros
Теперь Садиман перестал быть местным сумасшедшим и стал героем. А правительство даже выдало ему Калпатару — высшую государственную награду за сохранение окружающей среды. Эту плантацию назвали в честь дедушки — Хутан Садиман ("Лес Садимана"), а по всей стране многие взяли с него пример и принялись массово высаживать деревья.
WOW-news
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