Фукусиму закрыли 10 лет назад после взрыва, и лишь двое жителей остались ради брошенных там животных
Наото и Сакаэ отказались покидать свои дома и теперь ухаживают за питомцами, на которых у правительства не хватило ресурсов.
Фото © Facebook / Naoto Matsumura
11 марта 2011 года в японской префектуре Фукусима произошла масштабная радиационная авария, которую вызвали сильные землетрясение и цунами. Во время этой катастрофы погибло около 18 тыс. местных жителей, а остальных эвакуировали, создав зону отчуждения на двадцать километров. Однако двое смелых старичков отказались покидать свои дома из-за того, что власти префектуры не смогли спасти домашних животных, пишет Lad Bible.
52-летний дедушка Наото Мацумура не смог бросить своих кошек, собак и коров, поэтому остался за ними присматривать. Со временем к нему стали приходить соседские питомцы, и так разношёрстная компания мужчины начала расти с каждым днём. "Я просто в ярости, поэтому я остался. Я отказываюсь уезжать и отпускать эти гнев и горе. У меня слёзы на глаза наворачиваются, когда я вижу, во что превратился мой родной город..."
В другом городе префектуры живёт бизнесмен Сакаэ Като, который бросил своё дело, чтобы помогать попавшим в беду животным. Он ухаживает за целой оравой кошек и присматривает за дикими кабанами, которым тоже тяжело приходится. Всего хозяйство Сакаэ насчитывает 41 кошку и одного пёсика Почи. Дедушка планирует присматривать за питомцами до самого конца. За 10 лет он уже похоронил 23 пушистиков от старости и радиации.
Сакаэ Като. Фото © Twitter / adn40
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