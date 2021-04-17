Раскрыта сумма, которую получают артисты за каждое прослушивание в Apple Music
Она оказалась значительно больше, чем в Spotify.
Фото © ТАСС / Zuma
Компания Apple платит музыкантам и дистрибьюторам за прослушивание их музыки в сервисе Apple Music вдвое больше, чем Spotify. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Как оказалось, Apple выделяет правообладателям по одному центу (примерно 0,77 рубля) за каждое прослушивание композиции и в то же время начисляет чуть больше половины выручки от подписок. В свою очередь, Spotify платит музыкантам от трети до половины цента, но отдаёт до 80% выручки с подписок. Напрямую эти деньги музыканты не получают — все средства поступают на счёт издателя, который владеет правами на музыку, после чего, согласно условиям контракта, часть дохода уходит артистам.
Отмечается, что сервисом Spotify в целом пользуется намного больше людей, чем Apple Music. В то время как в 2019 году на "яблочный" сервис было подписано 60 миллионов человек, Spotify отчитывался о 155 миллионах платных подписчиков.
Ранее Лайф сообщал, что голосовой помощник гаджетов Apple рассекретил дату следующей презентации компании, которая, как оказалось, пройдёт уже 20 апреля. В корпорации эту информацию позже подтвердили, но там не уточнили, что именно будет представлено на мероприятии.
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