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Украина готовит ответ России после задержания своего консула в Петербурге

При этом, по словам пресс-секретаря МИД Незалежной, сейчас Александр Сосонюк находится в генконсульстве.

17 апреля 2021, 07:53
<p>Александр Сосонюк. Фото © ФСБ РФ</p>

Александр Сосонюк. Фото © ФСБ РФ

После задержания в Санкт-Петербурге консула Генконсульства Украины Александра Сосонюка Киев готовит ответ относительно российских дипломатов. Об этом заявил замглавы МИД Незалежной Евгений Енин.

"В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов", — сказал Енин в беседе с агентством УНН.

При этом действия России он назвал враждебными, а задержание Сосонюка — очередной провокацией в сторону Украины.

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В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко утверждает, что дипломата задержали на несколько часов. Сейчас, по её словам, он находится в генконсульстве.

Напомним, ранее ФСБ задержала украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, дипломат получал закрытую информацию из баз данных российских правоохранительных органов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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