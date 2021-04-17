Украина готовит ответ России после задержания своего консула в Петербурге
При этом, по словам пресс-секретаря МИД Незалежной, сейчас Александр Сосонюк находится в генконсульстве.
Александр Сосонюк. Фото © ФСБ РФ
После задержания в Санкт-Петербурге консула Генконсульства Украины Александра Сосонюка Киев готовит ответ относительно российских дипломатов. Об этом заявил замглавы МИД Незалежной Евгений Енин.
"В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов", — сказал Енин в беседе с агентством УНН.
При этом действия России он назвал враждебными, а задержание Сосонюка — очередной провокацией в сторону Украины.
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко утверждает, что дипломата задержали на несколько часов. Сейчас, по её словам, он находится в генконсульстве.
Напомним, ранее ФСБ задержала украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, дипломат получал закрытую информацию из баз данных российских правоохранительных органов.
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