Корабли Каспийской флотилии вошли в Чёрное море — видео
Там они примут участие в зачётных морских учениях вместе с силами Черноморского флота.
Кадр видео © Телеканал "Звезда"
Корабли Каспийской флотилии вошли в Чёрное море. Видео © Телеканал "Звезда"
Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии прошёл по Керченскому проливу под Крымским мостом и вошёл в Чёрное море. В его составе восемь десантных и три артиллерийских катера, а также суда обеспечения, сообщает телеканал "Звезда".
Катера совершили манёвр в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения. Всего на пути по Волго-Донскому каналу протяжённостью более 100 километров они преодолели 13 шлюзов. В пятницу отряд пополнил запасы продовольствия и топлива в порту Темрюк.
Согласно плану сдачи контрольной проверки корабли примут участие в зачётных морских учениях вместе с силами Черноморского флота.
Ранее сообщалось, что Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Соединённые Штаты направили туда два эсминца на фоне напряжённой ситуации в Донбассе. Ожидалось, что они пробудут в акватории до 4 мая. В МИД РФ назвали это решение осложнением ситуации в сфере безопасности. Однако источник в МИД Турции рассказал, что Соединённые Штаты уведомили Анкару о том, что передумали отправлять два военных корабля в Чёрное море. В Кремле отреагировали на это решение США, отметив, что о какой-то разрядке ситуации вокруг Украины говорить пока преждевременно.
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