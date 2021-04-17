Корабли Каспийской флотилии вошли в Чёрное море — видео

Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии прошёл по Керченскому проливу под Крымским мостом и вошёл в Чёрное море. В его составе восемь десантных и три артиллерийских катера, а также суда обеспечения, сообщает телеканал "Звезда".