Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Корабли Каспийской флотилии вошли в Чёрное море — видео

Там они примут участие в зачётных морских учениях вместе с силами Черноморского флота.

17 апреля 2021, 07:36

Кадр видео © Телеканал "Звезда"

Корабли Каспийской флотилии вошли в Чёрное море. Видео © Телеканал "Звезда"

Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии прошёл по Керченскому проливу под Крымским мостом и вошёл в Чёрное море. В его составе восемь десантных и три артиллерийских катера, а также суда обеспечения, сообщает телеканал "Звезда".

Катера совершили манёвр в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения. Всего на пути по Волго-Донскому каналу протяжённостью более 100 километров они преодолели 13 шлюзов. В пятницу отряд пополнил запасы продовольствия и топлива в порту Темрюк.

Согласно плану сдачи контрольной проверки корабли примут участие в зачётных морских учениях вместе с силами Черноморского флота.

В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Чёрное и Азовское моря

В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Чёрное и Азовское моря

Напомним, межфлотский переход начался 8 апреля из Махачкалы.

Ранее сообщалось, что Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Соединённые Штаты направили туда два эсминца на фоне напряжённой ситуации в Донбассе. Ожидалось, что они пробудут в акватории до 4 мая. В МИД РФ назвали это решение осложнением ситуации в сфере безопасности. Однако источник в МИД Турции рассказал, что Соединённые Штаты уведомили Анкару о том, что передумали отправлять два военных корабля в Чёрное море. В Кремле отреагировали на это решение США, отметив, что о какой-то разрядке ситуации вокруг Украины говорить пока преждевременно.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Пентагоне отказались комментировать отмену прохода кораблей в Чёрное море

15 апреля, 04:06

В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Чёрное и Азовское моря

сегодня в 03:38

Стало известно, когда начнутся испытательные полёты ударного дрона "Сириус"

сегодня в 03:17

Пушков назвал три причины желания Байдена встретиться с Путиным

сегодня в 09:04

Девушка служит в армии США, но её откровенные фото сводят мужчин с ума в прямом и переносном смысле

сегодня в 09:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1