Девять машин столкнулись на юге Москвы
Часть участников ДТП сами смогли освободить проезжую часть.
Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно
Дорожная авария с участием девяти автомобилей произошла в Москве. Несмотря на масштаб, пострадавших в ДТП нет, сообщает столичный Департамент транспорта.
"На Варшавском шоссе в районе дома № 9 столкнулись девять автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно. Движение транспорта в сторону центра затруднено на три километра. На месте работают оперативные службы", — говорится в сообщении в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.
Позже Дептранс сообщил, что движение восстановлено.
Не успел проскочить: в Самаре внедорожник перевернулся и снёс фонарный столб после столкновения с трамваем — видео момента
Ранее Лайф рассказывал, что в Адлере две машины столкнулись лоб в лоб, от "опеля" осталась только половина. На кадрах с места происшествия видно, что удар был огромной силы.
Выбор редакции
В Москве хозяин жестоко ударил свою собаку в подъезде — видео
В Адлере две машины столкнулись лоб в лоб, от "опеля" осталась только половина — видео
Украинский дипломат Сосонюк задержан в Петербурге за получение закрытой информации
Стали известны вакансии с "космическими" зарплатами от полумиллиона рублей
Хозяин снял, как глухой щенок радуется его возвращению, и этот восторг покорил тысячи сердец
Комментариев: 0