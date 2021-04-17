Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Девять машин столкнулись на юге Москвы

Часть участников ДТП сами смогли освободить проезжую часть.

17 апреля 2021, 07:11
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/DtOperativno/3262" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс. Оперативно</a></p>

Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно

Дорожная авария с участием девяти автомобилей произошла в Москве. Несмотря на масштаб, пострадавших в ДТП нет, сообщает столичный Департамент транспорта.

"На Варшавском шоссе в районе дома № 9 столкнулись девять автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно. Движение транспорта в сторону центра затруднено на три километра. На месте работают оперативные службы", — говорится в сообщении в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Позже Дептранс сообщил, что движение восстановлено.

Не успел проскочить: в Самаре внедорожник перевернулся и снёс фонарный столб после столкновения с трамваем — видео момента

Не успел проскочить: в Самаре внедорожник перевернулся и снёс фонарный столб после столкновения с трамваем — видео момента

Ранее Лайф рассказывал, что в Адлере две машины столкнулись лоб в лоб, от "опеля" осталась только половина. На кадрах с места происшествия видно, что удар был огромной силы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Москве хозяин жестоко ударил свою собаку в подъезде — видео

сегодня в 03:25

В Адлере две машины столкнулись лоб в лоб, от "опеля" осталась только половина — видео

сегодня в 00:25

Украинский дипломат Сосонюк задержан в Петербурге за получение закрытой информации

сегодня в 07:03

Стали известны вакансии с "космическими" зарплатами от полумиллиона рублей

сегодня в 07:19

Хозяин снял, как глухой щенок радуется его возвращению, и этот восторг покорил тысячи сердец

сегодня в 07:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1