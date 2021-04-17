Девять машин столкнулись на юге Москвы

Дорожная авария с участием девяти автомобилей произошла в Москве. Несмотря на масштаб, пострадавших в ДТП нет, сообщает столичный Департамент транспорта.

"На Варшавском шоссе в районе дома № 9 столкнулись девять автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно. Движение транспорта в сторону центра затруднено на три километра. На месте работают оперативные службы", — говорится в сообщении в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Позже Дептранс сообщил, что движение восстановлено.

Ранее Лайф рассказывал, что в Адлере две машины столкнулись лоб в лоб, от "опеля" осталась только половина. На кадрах с места происшествия видно, что удар был огромной силы.

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