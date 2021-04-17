Стали известны вакансии с "космическими" зарплатами от полумиллиона рублей

Российские работодатели с начала текущего года предлагали две с половиной тысячи вакансий с заработной платой от полумиллиона рублей. Среди них брокеры, стоматологи и директора. Такие данные по результатам исследования приводит компания HeadHunter.

Почти половина (47%) вакансий с "космическими" зарплатами предлагались в Москве и Московской области. Ещё 33% — в Краснодарском крае. На Санкт-Петербург пришлось 8%, на Татарстан и Свердловскую область — по 2%. Остальные российские регионы разделили между собой 8% таких вакансий, пишет РИА "Новости".

Чаще всего внушительные зарплаты фиксируются в сферах продаж, недвижимости, IT-технологий и высшего менеджмента. При этом в каждой десятой такой вакансии одним из главных требований является знание английского языка.

Сейчас на рынке труда открыто около тысячи вакансий с зарплатами от 500 тысяч рублей. Среди них брокер по работе с клиентами (от 600 тысяч до трёх миллионов рублей), директор международного бизнеса (от 800 тысяч до полутора миллионов рублей) и директор по развитию в рекламное агентство (от 400 тысяч до трёх миллионов рублей). Все суммы указаны до вычета налогов. Кроме того, на зарплаты до 750 тысяч рублей в России может рассчитывать врач-стоматолог, до 700 тысяч рублей — HR-директор, до 650 тысяч рублей — топ-менеджер в золотодобывающей отрасли.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин в День космонавтики предложил увеличить размер оплаты труда российских космонавтов. В среднем после повышения их зарплаты составят более 500 тысяч рублей, у кандидатов в космонавты — около 300 тысяч.

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