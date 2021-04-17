Россияне Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на командном ЧМ
Наша пара принесла сборной России ещё 12 баллов на командном турнире по фигурному катанию World Team Trophy.
Фото © Наталия Федосенко / ТАСС
Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 151,59 балла выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира. При этом за технику они получили лучшую оценку в сезоне.
Второе место досталось американцам Алексе Книриме и Брэндону Фрейзеру (133,63), а третьими стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (130,83).
Следом выступят женщины-одиночницы, по результатам выступлений которых и определится победитель командного турнира.
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