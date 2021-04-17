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Россияне Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на командном ЧМ

Наша пара принесла сборной России ещё 12 баллов на командном турнире по фигурному катанию World Team Trophy.

17 апреля 2021, 07:33
<p>Фото © Наталия Федосенко / ТАСС </p>

Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 151,59 балла выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира. При этом за технику они получили лучшую оценку в сезоне.

Второе место досталось американцам Алексе Книриме и Брэндону Фрейзеру (133,63), а третьими стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (130,83).

Следом выступят женщины-одиночницы, по результатам выступлений которых и определится победитель командного турнира.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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