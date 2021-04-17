Россия высылает задержанного в Петербурге украинского консула Сосонюка

Россия высылает задержанного в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. Об этом сообщает МИД РФ.

Отмечается, что об этом было сообщено временному поверенному в делах Украины Василию Покотило, которого вызвали в российское дипведомство.

"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть её пределы в течение 72 часов начиная с 19 апреля", — говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, ранее ФСБ задержала украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, дипломат получал закрытую информацию из баз данных российских правоохранительных органов. Позже пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что Сосонюка отпустили и он находится в дипучреждении. Также в Киеве заявили, что Украина готовит ответ России на задержание консула.

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