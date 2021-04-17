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Раскрыты доходы задержанного в Санкт-Петербурге консула Украины

Александр Сосонюк арендует в России квартиру вместе с супругой и двумя детьми.

17 апреля 2021, 10:23

Фото © Shutterstock

Консул Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк за 2020 год получил 6 тысяч долларов в качестве зарплаты и 50 тысяч в виде компенсационных выплат. Такая информация опубликована в его декларации о доходах.

Также Сосонюк имеет финансовые активы на сумму 170 000 долларов США. Консул женат и воспитывает двоих детей, в настоящее время арендует квартиру на территории России. У него с супругой в совместном владении находятся две жилплощади в Киеве и Ровно.

СМИ: Задержанного в Петербурге украинского дипломата Сосонюка вышлют из России

СМИ: Задержанного в Петербурге украинского дипломата Сосонюка вышлют из России

Напомним, ранее ФСБ задержала украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, дипломат получал закрытую информацию из баз данных российских правоохранительных органов. Позже пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что Сосонюка отпустили и он находится в дипучреждении. Также в Киеве заявили, что Украина готовит ответ России на задержание консула.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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