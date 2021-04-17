СМИ: Задержанного в Петербурге украинского дипломата Сосонюка вышлют из России

Задержанного в Санкт-Петербурге сотрудника Генконсульства Украины Александра Сосонюка вышлют из России. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на два источника в МИД РФ.

Отмечается, что консула защищает дипломатический иммунитет и его не могут арестовать.

"Вопрос в том, будет он объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране", — отметил один из источников.

Напомним, ранее ФСБ задержала украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, дипломат получал закрытую информацию из баз данных российских правоохранительных органов. Позже пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что Сосонюка отпустили и он находится в дипучреждении.



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