В Москве загорелись строительные леса над барбершопом и тату-салоном Тимати. Видео © LIFE

В центре Москвы загорелась обшивка строительных лесов, возведённых вокруг дома на улице Большая Дмитровка. Они находятся как раз над барбершопом и тату-салоном 13 by Timati. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Наибольшую опасность представлял сильный ветер, который мог разнести пламя на другие строения. Однако пожарные прибыли оперативно и справились с огнём. Как сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС, возгорание строительных лесов произошло на площади около двух квадратных метров. Пострадавших нет. Причины инцидента установит специальная комиссия. Предположительно, виной всему неисправная проводка.

Ранее Лайф пообщался с сотрудниками ДПС из Кемерова, спасшими людей из пожара. Всё случилось, когда правоохранители патрулировали один из районов города. До приезда пожарных и медиков дорожные полицейские, используя подручные средства, делали всё возможное, чтобы не дать огню распространиться на соседние дома и постройки.

Авторы