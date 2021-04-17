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В Москве загорелись строительные леса над барбершопом и тату-салоном Тимати — видео

Наибольшую опасность представлял сильный ветер, который мог разнести пламя на другие строения, однако пожарные оперативно справились с огнём.

17 апреля 2021, 09:37

Фото © LIFE

В Москве загорелись строительные леса над барбершопом и тату-салоном Тимати. Видео © LIFE

В центре Москвы загорелась обшивка строительных лесов, возведённых вокруг дома на улице Большая Дмитровка. Они находятся как раз над барбершопом и тату-салоном 13 by Timati. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Наибольшую опасность представлял сильный ветер, который мог разнести пламя на другие строения. Однако пожарные прибыли оперативно и справились с огнём. Как сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС, возгорание строительных лесов произошло на площади около двух квадратных метров. Пострадавших нет. Причины инцидента установит специальная комиссия. Предположительно, виной всему неисправная проводка.

Спустя четыре дня полностью ликвидирован пожар на Невской мануфактуре

Спустя четыре дня полностью ликвидирован пожар на Невской мануфактуре

Ранее Лайф пообщался с сотрудниками ДПС из Кемерова, спасшими людей из пожара. Всё случилось, когда правоохранители патрулировали один из районов города. До приезда пожарных и медиков дорожные полицейские, используя подручные средства, делали всё возможное, чтобы не дать огню распространиться на соседние дома и постройки.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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