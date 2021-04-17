"Увидел историю врача по телевизору и решил навестить": В Петербурге вор обокрал квартиру задержанного за убийство жены нефролога

В Санкт-Петербурге обокрали квартиру врача-нефролога Александра Земченкова, задержанного ранее по подозрению в убийстве жены в 2010 году. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл накануне около четырёх часов дня в Петроградском районе Северной столицы. 41-летний вор проник на чердак дома, откуда, проломив потолок, спустился в квартиру медика. Злоумышленника оперативно задержала полиция. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим. На допросе вор признался, что историю врача увидел по телевизору, после чего решил "навестить" его квартиру. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Напомним, главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова задержали по подозрению в причастности к пропаже его супруги, которая произошла 11 лет назад. По версии следствия, в 2010 году Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. На протяжении всего расследования врач всячески "помогал" правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, Земченков обращался за помощью в телепередачу "Жди меня", изображая разбитого горем мужчину.