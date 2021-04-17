На Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков
Защищать одиозного рэпера будет звёздный адвокат Сергей Жорин.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Против скандального рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) заведено административное дело за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает Mash.
Заявление в полицию на артиста написал экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов. Моргенштерну грозит до миллиона рублей штрафа по ч. 1 статьи 6.13 КоАП за клипы "Розовое вино – 2" и Family. Защищать рэпера будет звёздный адвокат Сергей Жорин.
Напомним, ранее стало известно, что обращение в полицию из-за нового клипа Моргенштерна готовят православные активисты. По их мнению, в видео на песню "Новая волна" усматриваются признаки оскорбления чувств верующих.
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