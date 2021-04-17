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На Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков

Защищать одиозного рэпера будет звёздный адвокат Сергей Жорин.

17 апреля 2021, 08:53
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNudX53re79/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Против скандального рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) заведено административное дело за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает Mash.

Заявление в полицию на артиста написал экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов. Моргенштерну грозит до миллиона рублей штрафа по ч. 1 статьи 6.13 КоАП за клипы "Розовое вино – 2" и Family. Защищать рэпера будет звёздный адвокат Сергей Жорин.

"Жесточайшая пропаганда": Екатерина Мизулина объяснила жалобу на Моргенштерна в Генпрокуратуру

"Жесточайшая пропаганда": Екатерина Мизулина объяснила жалобу на Моргенштерна в Генпрокуратуру

Напомним, ранее стало известно, что обращение в полицию из-за нового клипа Моргенштерна готовят православные активисты. По их мнению, в видео на песню "Новая волна" усматриваются признаки оскорбления чувств верующих.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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