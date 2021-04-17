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"Рекламный ход": "Альфа-банк" отказался признавать Моргенштерна своим сотрудником

Ранее в финансовой организации создали под него должность директора по работе с молодёжью.

17 апреля 2021, 11:42
<p>Фото © instagram.com / <a href="https://www.instagram.com/morgen_shtern/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © instagram.com / morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) не является сотрудником "Альфа-банка". Об этом пресс-служба организации сообщила в беседе с РБК.

"Новость о том, что он наш сотрудник, — это не более чем рекламный ход. Он не является нашим сотрудником", — открестились от Моргенштерна в "Альфа-банке".

Стоит напомнить, что ранее "Альфа-банк" создал под Моргенштерна должность директора по работе с молодёжью. Об этом Лайфу тогда рассказал директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов. А до этого они провели коллаборацию, сняв видеоклип, за который взялась ФАС.

"Ежедневно он посещать планёрки не будет, но несколько раз в неделю — на это рассчитываем, всё-таки необходимость. У нас дресс-кода нет, и поэтому нам самим интересно посмотреть, в каких образах придёт Алишер", — отметил Гиязов тогда, подчеркнув, что рэпер воздержится от использования мата в общении на работе.

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Напомним, ранее на Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков. Ему грозит внушительный штраф по ч. 1 статьи 6.13 КоАП за клипы "Розовое вино – 2" и Family. Защищать рэпера будет звёздный адвокат Сергей Жорин.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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