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"Украина стала мёртвой зоной": Зеленскому резко ответили на сравнение Крыма с Чернобылем

На полуострове отметили, что "хуже жизнь, чем сейчас на Украине, сложно себе представить".

17 апреля 2021, 11:11
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит посмотреть, во что он превратил свою страну, а не рассуждать о "мёртвых территориях" в Крыму и Донбассе.Об этом заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

"Пока Зеленский пытается рассуждать и отрабатывать деньги западных кураторов о так называемых мёртвых зонах, Украина уже стала мёртвой зоной. Хуже жизнь, чем сейчас на Украине, сложно себе представить", — цитирует её слова РИА "Новости".

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По мнению Гридчиной, Зеленский сделал всё для того, чтобы украинцы сбегали из своей страны в поисках лучшей жизни в России и Европе. Глава украинской общины отметила, что 45% жителей Незалежной находятся за чертой бедности, а сама страна входит в пятёрку худших в мире по рождаемости. "Неужели эти факторы не повод для беспокойства украинского правительства?" — спрашивает Гридчина.

Напомним, ранее в интервью французской газете Зеленский заявил, что Донбасс и Крым со временем станут "мёртвыми территориями", и туда не будут приезжать даже туристы. По словам политика, это будет даже хуже, чем Чернобыль.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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