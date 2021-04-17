Власти Ирана раскрыли личность устроившего диверсию на ядерном объекте
Мужчина покинул страну после того, как о нём узнали сотрудники сил безопасности.
Фото © IRIB
Власти Ирана заявили, что диверсию на ядерном объекте в Нетензе устроил 43-летний Реза Карими. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на данные разведки.
По её данным, мужчина работал на предприятии, а после того, как о нём узнали сотрудники службы безопасности, покинул страну.
Согласно сведениям комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Ирана, инцидент произошёл вследствие детонации пронесённого внутрь взрывного устройства. Повреждения получила система электроснабжения центрифуг.
Напомним, 11 апреля произошёл сбой, связанный с распределением электроэнергии в сетях на иранском ядерном объекте в Нетензе. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является атакой и проявлением "ядерного терроризма". Глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф назвал причастным к аварии Израиль. В Тегеране пообещали отомстить.
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