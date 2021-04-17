В открывшийся спустя почти полгода Мавзолей Ленина выстроилась огромная очередь. Видео © Telegram / "Расстрига"

В Москве спустя почти полгода для посетителей открылся мавзолей Владимира Ленина. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны. Исторический объект в самом сердце столицы был закрыт в ноябре прошлого года из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Допуск будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями: в средствах индивидуальной защиты (маски/респираторы), после замера температуры в пункте пропуска", — говорится в сообщении.

В первый день возобновления работы перед мавзолеем выстроилась очередь из нескольких сотен человек. В ведомстве уточнили, что посещение мавзолея возможно лишь с соблюдением социальной дистанции. Кроме того, там добавили, что возобновлён допуск к некрополю у Кремлевской стены.

Ранее в РПЦ предложили новое применение мавзолею в случае захоронения Ленина.

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