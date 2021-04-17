В Петербурге трёх банкиров задержали за вывод из России 500 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге трёх человек задержали за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности", — приводится сообщение Волк на сайте МВД РФ.

Отмечается, что банкиры оказывали юридическим и физическим лицам помощь в уходе от налогов, а также услуги по обналичиванию денег. Они переводили средства клиентов подконтрольным организациям в счёт оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись.

Согласно имеющимся данным, всего злоумышленники вывели из денежного оборота страны 508,8 миллиона рублей, а их комиссия за оказание услуг составила порядка 71 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

Ранее Лайф писал о том, что совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов отказался признавать вину в хищении более 11 миллиардов рублей.

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