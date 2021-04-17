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Названы страны, куда россияне чаще всего ищут билеты после Турции

Аналитики в сфере туризма отмечают также, что растёт интерес к городам РФ, таким как Анапа и Калининград.

17 апреля 2021, 09:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip и аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" проанализировали спрос на билеты после закрытия авиасообщения с Турцией. Теперь на первые места вышли другие курортные страны — Египет и Кипр.

"Сильнее всего вырос интерес россиян к Египту: билеты туда после новостей о закрытии Турции искали на 70% чаще. Цены на перелёты на Кипр стали проверять на 63% чаще, а в Марокко — на 55%. Также многие смотрели авиабилеты в Сербию (на 50% больше запросов), Белоруссию (+49%), ОАЭ (+49%), Мальдивы (+47%), Черногорию (+41%), Грузию (+31%) и Армению (+20%)", — приводит их данные RT.

Стало известно, как изменились цены на перелёты по России после закрытия Турции

Стало известно, как изменились цены на перелёты по России после закрытия Турции

Если же говорить о России, то выросло количество поисковых запросов на билеты в Анапу (+22,6%), Калининград (+15,3%), Казань (+13,2%), Петрозаводск (+11,2%), Минеральные Воды (+9,6%), Нижний Новгород (+9,5%) и Санкт-Петербург (+8,4%).

Как сообщал Лайф, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение ранее принял российский оперативный штаб в связи с серьёзным ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. Так, например, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Для сравнения: в РФ, население которой почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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