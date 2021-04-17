Названы страны, куда россияне чаще всего ищут билеты после Турции

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip и аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" проанализировали спрос на билеты после закрытия авиасообщения с Турцией. Теперь на первые места вышли другие курортные страны — Египет и Кипр.

"Сильнее всего вырос интерес россиян к Египту: билеты туда после новостей о закрытии Турции искали на 70% чаще. Цены на перелёты на Кипр стали проверять на 63% чаще, а в Марокко — на 55%. Также многие смотрели авиабилеты в Сербию (на 50% больше запросов), Белоруссию (+49%), ОАЭ (+49%), Мальдивы (+47%), Черногорию (+41%), Грузию (+31%) и Армению (+20%)", — приводит их данные RT.

Если же говорить о России, то выросло количество поисковых запросов на билеты в Анапу (+22,6%), Калининград (+15,3%), Казань (+13,2%), Петрозаводск (+11,2%), Минеральные Воды (+9,6%), Нижний Новгород (+9,5%) и Санкт-Петербург (+8,4%).

Как сообщал Лайф, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение ранее принял российский оперативный штаб в связи с серьёзным ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. Так, например, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Для сравнения: в РФ, население которой почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.

Авторы