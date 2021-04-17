В Москве за сутки выявили максимум случаев ковида с конца января

В Москве за последние сутки было выявлено 2822 случая коронавируса. По данным столичного оперштаба по контролю за эпидемиологической ситуацией, это максимальный суточный прирост с конца января.

Всего с начала пандемии в столице был зарегистрирован 1 061 521 случай заражения ковидом. В оперативном штабе добавили, что в относительном выражении сегодняшний прирост числа инфицированных составил 0,27%. В то же время выздоровело за последние сутки 1638 пациентов.