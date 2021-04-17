Канада приостановила миссию военных инструкторов на Украине из-за коронавируса

Власти Канады приняли решение о приостановке миссии военных инструкторов на Украине из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом заявила Алексия Кройзер из Командования совместных операций. Число военнослужащих, чьи тесты оказались положительными, не раскрывается, но все они находятся на карантине.

"Обычные мероприятия по укреплению потенциала сил безопасности были временно сокращены или приостановлены в местах проведения тренировок в качестве меры защиты членов оперативной группы и для того, чтобы остановить распространение вируса", — цитирует её слова телеканал CBC News.

В марте 2019 года Правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине. Проходит она на Яворовском полигоне в Львовской области. Операцию UNIFIER правительство и Вооружённые силы Канады начали в ответ на запрос украинского кабмина. С 2015 года канадские инструкторы обучают военнослужащих Незалежной обезвреживать самодельные взрывные устройства, а также помогают модернизировать систему армейской логистики.

Ранее Лайф рассказывал, что Правительство США может увеличить число своих военных на Украине. Сейчас на постоянной основе в Незалежной находится 160 американских военнослужащих.

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