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За сутки в России выявили 9,3 тысячи новых случаев коронавируса

Умерло за последние 24 часа 398 пациентов, а выздоровело 8832 человека.

17 апреля 2021, 08:11
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

За последние сутки в России выявлен 9321 новый случай коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8832 человека", — говорится в сообщении.

Больше всего новых заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ростовской и Нижегородской областях.

Всего в России выявлено 4 693 469 случаев ковида в 85 регионах. Скончалось 105 193 пациента, выздоровело 4 319 389 человек.

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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что возможно скорое снятие ограничений из-за роста объёмов вакцинации.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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