На Украине четвёртый человек умер после прививки индийской вакциной от ковида

На Украине зафиксирован четвёртый случай смерти после прививки от коронавируса препаратом Covishield, разработанным в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Об этом сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий.

"16 апреля умер мужчина 63 лет. По информации Департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации (ОГА), 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против CoViD-19 вакциной AstraZeneca/Covishield", — написал глава региона в "Фейсбуке".

По его словам, инцидент классифицирован как "неблагоприятное событие после иммунизации". Сейчас случай находится на рассмотрении в специальной комиссии по последствиям вакцинации.

Напомним, ранее после вакцинации от коронавируса на Украине умерла женщина-военнослужащий, затем — провизор аптеки военного госпиталя, а в начале апреля скончался чиновник Винницкой областной государственной администрации.

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