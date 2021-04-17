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На Украине четвёртый человек умер после прививки индийской вакциной от ковида

По словам главы Львовской области, инцидент классифицирован как "неблагоприятное событие после иммунизации".

17 апреля 2021, 08:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Украине зафиксирован четвёртый случай смерти после прививки от коронавируса препаратом Covishield, разработанным в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Об этом сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий.

"16 апреля умер мужчина 63 лет. По информации Департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации (ОГА), 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против CoViD-19 вакциной AstraZeneca/Covishield", — написал глава региона в "Фейсбуке".

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По его словам, инцидент классифицирован как "неблагоприятное событие после иммунизации". Сейчас случай находится на рассмотрении в специальной комиссии по последствиям вакцинации.

Напомним, ранее после вакцинации от коронавируса на Украине умерла женщина-военнослужащий, затем — провизор аптеки военного госпиталя, а в начале апреля скончался чиновник Винницкой областной государственной администрации.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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